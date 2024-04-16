Дембеле забил столько же голов в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов, сколько за неё с 2017 по 2023 год

Усман Дембеле снова поразил ворота «Барселоны» в поединке за «Пари Сен-Жермен».

Француз отличился в первом матче команд на прошлой неделе, когда каталонцы одержали выездную победу со счётом 3:2, а сегодня вновь огорчил свою бывшую команду, установив на табло счёт 4:3 по сумме двух встреч. По данным Opta, теперь в активе Дембеле столько же голов в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов, сколько и за неё, – по два. В первом случае французу потребовалось всего два матча, в то время как за «сине-гранатовых» он выступал на протяжении шести лет.

На портале LiveResult можно наблюдать за событиями второго тайма ответного матча «Барселоны» против «ПСЖ».