«Боруссия» уверенно обыгрывает «Атлетико» по итогу первого тайма

В Дортмунде в игре местной «Боруссии» и мадридского «Атлетико» пока неожиданный сценарий. По итогу первого тайма «шмели» уверенно ведут со счётом 2:0. Первый гол немецкого коллектива оформил полузащитник Юлиан Брандт, состоялся он на 34-й минуте игры. Автором второго гола немецкого клуба стал защитник Ян Матсен спустя несколько минут – на 39-й минуте.

Таким образом, если во втором тайме не будет забито голов, «Боруссия» идёт дальше. Потому что общий счёт в этой четвертьфинальной паре теперь 3:2 в пользу команды из Дортмунда. Следить за текстовой трансляцией битвы можно на нашем портале.