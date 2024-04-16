Артета высказался о разгромных поражениях «Арсенала» от «Баварии»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета надеется, что история предыдущих выездов в Мюнхен не повторится.

«Канониры» дважды разгромно уступили немецкому гранду в двух последних встречах на «Альянц Арене» (в 2017 и 2015 году) – в обоих случаях был зафиксирован счёт 5:1 в пользу хозяев поля. В среду команды оспорят путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Результат первого матча противостояния – 2:2.

«Мы должны всё изменить. Есть много вещей, которые мы должны сделать, чтобы завтра всё сложилось по-другому. Мы знаем это, и мы должны показать очень качественную игру как в командной, так и в индивидуальном плане, чтобы заслужить право выступать в полуфинале», – заявил Артета на пресс-конференции.