«Боруссия» открыла счёт в игре с «Атлетико», отличился Брандт

В игре дортмундской «Боруссии» и мадридского «Атлетико» открыт счёт – на 34-й минуте матча отличился немецкий полузащитник атаки дортмундцев Юлиан Брандт.

Теперь по итогу двух встреч общий счёт между командами – 2:2. Напомним, что первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 2:1, состоялся он в Мадриде на прошлой неделе.

Отметим, что встречаются немецкая и испанская команды в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов. Параллельно в Барселоне сражаются «Барселона» и «ПСЖ».

Текстовую трансляцию игры «шмелей» и «матрасников» проводит наш портал.