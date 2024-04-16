Араухо удалён за «фол последней надежды», «Барселона» осталась в меньшинстве

В матче «Барселоны» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА накаляются страсти. Уже в первом тайме «блауграна» осталась в меньшинстве. Рональд Араухо сфолил за пределами штрафной площадки на Бредли Баркола, который выходил один на один с голкипером «Барсы» тер Штегеном. Главный рефери встречи был непреклонен – красная карточка, каталонцы остаются вдесятером.

Напомним, что до удаления Араухо «Барсе» удалось забить гол. Автором его стал Рафинья Диас, ассист после прохода по флангу сделал Ламин Ямаль. После удаления Хави заменил Ямаля на Иньиго Мартинеса.

Текстовую трансляцию поединка «Барсы» и «ПСЖ» ведёт наш портал.