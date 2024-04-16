Ямаль установил очередной рекорд в Лиге чемпионов

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорился ещё один рекорд Лиги чемпионов.

16-летний футболист отметился голевой передачей на Рафинью Диаса, когда тот открыл счёт в ответном поединке 1/4 финала против «Пари Сен-Жермен». По данным MisterChip, Ямаль (16 лет и 278 дней) стал самым молодым автором результативного паса в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю.

На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями встречи «Барселоны» с «ПСЖ» в формате текстовой онлайн-трансляции. После гола Рафиньи каталонцы ведут с общим счётом 4:2, однако последовавшее вскоре удаление Рональда Араухо несколько усложнило ситуацию для хозяев поля.