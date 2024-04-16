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Лига чемпионов

Ямаль установил очередной рекорд в Лиге чемпионов

16 Апреля 2024 • 22:36 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ
окончен

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорился ещё один рекорд Лиги чемпионов.

16-летний футболист отметился голевой передачей на Рафинью Диаса, когда тот открыл счёт в ответном поединке 1/4 финала против «Пари Сен-Жермен». По данным MisterChip, Ямаль (16 лет и 278 дней) стал самым молодым автором результативного паса в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю.

На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями встречи «Барселоны» с «ПСЖ» в формате текстовой онлайн-трансляции. После гола Рафиньи каталонцы ведут с общим счётом 4:2, однако последовавшее вскоре удаление Рональда Араухо несколько усложнило ситуацию для хозяев поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Рафинья Диас Ламин Ямаль ещё теги

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