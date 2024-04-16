Рафинья – второй по голам в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов за последние 8 лет

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас снова поразил ворота «Пари Сен-Жермен».

Бразилец оформил дубль в первой встрече команд, прошедшей на прошлой неделе в Париже (3:2), а также открыл счёт в сегодняшней встрече. Таким образом, как отмечает Squawka, только Карим Бензема имеет в своём активе больше голов в поединках с «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов за последние восемь лет, чем Рафинья. Французский экс-форвард мадридского «Реала» огорчил парижан пять раз.

Примечательно, что до первого матча с «ПСЖ» Рафинья вообще не имел на своём счету голов в самом престижном еврокубке.

Текстовая трансляция матча «Барселона» – «ПСЖ» доступна на сайте LiveResult.