Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Рафинья – второй по голам в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов за последние 8 лет

16 Апреля 2024 • 22:30 Комментировать
Барселона
1:1
ПСЖ
1 2.20 X 4.05 2 3.00
1-й тайм

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас снова поразил ворота «Пари Сен-Жермен».

Бразилец оформил дубль в первой встрече команд, прошедшей на прошлой неделе в Париже (3:2), а также открыл счёт в сегодняшней встрече. Таким образом, как отмечает Squawka, только Карим Бензема имеет в своём активе больше голов в поединках с «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов за последние восемь лет, чем Рафинья. Французский экс-форвард мадридского «Реала» огорчил парижан пять раз.

Примечательно, что до первого матча с «ПСЖ» Рафинья вообще не имел на своём счету голов в самом престижном еврокубке.

Текстовая трансляция матча «Барселона» – «ПСЖ» доступна на сайте LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карим Бензема ПСЖ Рафинья Диас ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Апреля
22:17
Рафинья забил третий гол в ворота «ПСЖ» за два матча
22:08
Деку: «Будем очень рады, если Хави решит остаться»
22:00
Энрике придумал для Дембеле особую роль на матч с «Барселоной»
21:30
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 7
20:56
Фанаты «Барселоны» по ошибке атаковали автобус своей же команды 7
20:50
Левандовски и Мбаппе – в составах «Барселоны» и «ПСЖ» на битву в Лиге чемпионов
20:26
Фанаты «Барселоны» пожелали смерти звезде «Реала» 7
14:20
Щербаченко сравнил шансы «Барселоны» и «Реала» на проход в полуфинал Лиги чемпионов
13:51
Ван Бастен: «Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной»
13:41
«Барселона» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»
13:26
«Барселона» или «ПСЖ»: Глеб сделал прогноз, кто пройдёт дальше в Лиге чемпионов
13:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Барселона — ПСЖ Лиги чемпионов — 16 апреля 2024
10:32
5 игроков «Барселоны» могут пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов, если клуб туда выйдет 1
10:00
Хави против Луиса Энрике: Ожидаемые составы на матч «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов
08:09
​Эксперты оценили шансы «Барселоны» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов
02:11
Барселона - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:50
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Барселона – ПСЖ Лиги чемпионов – 16 апреля 2024
15 Апреля
23:01
Луис Энрике: «Мы отыграемся в дуэли с «Барселоной»
19:10
Энрике отреагировал на слова Хави
18:48
Энрике — о первом матче с «Барселоной»: «Результат не отражает того, что мы заслуживали»
16:25
Хави выбрал трёх тренеров, которые сильнее всего на него повлияли
15:57
Хави поделился ожиданиями от битвы с «ПСЖ»
15:53
Хави: «3 месяца назад вы не волновались за моё будущее, но теперь всё изменилось»
15:44
Хави: «Отсутствие Кристенсена будет ощутимо в ответном матче с «ПСЖ»
15:36
Педри ответил на вопрос об угрозе, исходящей от Мбаппе
15:30
Педри: «Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект»
15:23
Педри раскрыл слова президента «Барселоны» команде
15:19
Педри – о Кубарси: «Никогда не видел молодого центрального защитника с таким талантом»
15:13
Хави рассказал, что нужно «Барселоне» для выхода в полуфинал Лиги чемпионов
15:06
Хави: «Я не говорил с Дембеле после первого матча с «ПСЖ»
14:59
Болельщики «Барселоны» освистали Дембеле в аэропорту
14:54
Педри: «Мне очень больно от того, что Гави не может помочь команде»
14:50
Педри подтвердил, что выйдет в старте в ответном матче против «ПСЖ»
14:45
Педри: «Возможно, матч с «ПСЖ» – самый важный в моей карьере»
12:24
Бесплатный прогноз и ставка на матч Барселона — ПСЖ Лиги чемпионов — 16 апреля 2024
10:40
Маркес – главный кандидат на замену Хави в «Барселоне»
14 Апреля
23:23
Прогноз на точный счёт матча Барселона – ПСЖ Лиги чемпионов – 16 апреля 2024
11 Апреля
20:50
Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов
18:05
Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»
10 Апреля
23:50
Кристенсен не поможет «Барселоне» в ответной игре с «ПСЖ»
22:41
Роберто пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
45 мин
Боруссия Д Боруссия Д
Атлетико М Атлетико М
2
0
2.32 3.75 3.00
Видео
45 мин
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
1
1
2.13 3.85 3.30
Видео
17.04.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.64 4.00 4.70
Видео
17.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
2.43 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
22:43 · Франция. Лига 1
Дель Пьеро: «Не понимаю поведение Мбаппе»
22:43 · Лига чемпионов
«Боруссия» открыла счёт в игре с «Атлетико», отличился Брандт
22:37 · Лига чемпионов
Араухо удалён за «фол последней надежды», «Барселона» осталась в меньшинстве
22:36 · Лига чемпионов
Ямаль установил очередной рекорд в Лиге чемпионов
22:30 · Лига чемпионов
Рафинья – второй по голам в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов за последние 8 лет
22:24 · Испания. Ла Лига
Ямаль прервал засуху без голевых действий за клуб, она длилась с 8 марта
22:17 · Лига чемпионов
Рафинья забил третий гол в ворота «ПСЖ» за два матча
22:08 · Испания. Ла Лига
Деку: «Будем очень рады, если Хави решит остаться»
22:00 · Лига чемпионов
Энрике придумал для Дембеле особую роль на матч с «Барселоной»
21:53 · Лига чемпионов
Беллингем: «Люди думают, что «Манчестер Сити» – фаворит, но мы уверены в себе»
21:32 · Лига чемпионов
«Бавария» или «Арсенал»: Булыкин предположил, кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов
21:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 15
21:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:20 · Лига чемпионов
Артета ответил, советовался ли с Хаби Алонсо по поводу «Баварии»
21:08 · Лига чемпионов
«Атлетико» огласил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем