Рафинья забил третий гол в ворота «ПСЖ» за два матча

В матче «Барселоны» и «ПСЖ» забит быстрый гол, и снова это сделал Рафинья Диас. Ламин Ямаль оформил изящный проход по правому флангу и отдал во вратарскую на Рафинью, которого проворонили защитники парижан. Бразильцу оставалось лишь расстрелять с близкого расстояния ворота Доннаруммы, что он и сделал успешным образом - 1:0.

Напомним, что Рафинья оформил дубль в прошлом матче «ПСЖ» и «Барселоны», что прошел на той неделе в Париже. В итоге «Барса» обыграла парижан со счётом 3:2. Теперь «ПСЖ» для равенства по итогу двух встреч надо забивать два гола.

Текстовая трансляция встречи «Барсы» и «ПСЖ» проходит на нашем портале.