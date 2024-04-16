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Рафинья забил третий гол в ворота «ПСЖ» за два матча

16 Апреля 2024 • 22:17 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

В матче «Барселоны» и «ПСЖ» забит быстрый гол, и снова это сделал Рафинья Диас. Ламин Ямаль оформил изящный проход по правому флангу и отдал во вратарскую на Рафинью, которого проворонили защитники парижан. Бразильцу оставалось лишь расстрелять с близкого расстояния ворота Доннаруммы, что он и сделал успешным образом - 1:0.

Напомним, что Рафинья оформил дубль в прошлом матче «ПСЖ» и «Барселоны», что прошел на той неделе в Париже. В итоге «Барса» обыграла парижан со счётом 3:2. Теперь «ПСЖ» для равенства по итогу двух встреч надо забивать два гола.

Текстовая трансляция встречи «Барсы» и «ПСЖ» проходит на нашем портале.

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