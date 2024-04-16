Энрике придумал для Дембеле особую роль на матч с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике решил использовать Усмана Дембеле в необычной роли.

Вингер сыграет попал в стартовый состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Бывший игрок «сине-гранатовых» составит атакующее трио с Килианом Мбаппе и Брэдли Баркола, однако, как сообщает Le Parisien, у Дембеле будет весьма необычная роль: по данным источника, 26-летнему игроку предстоит взять на себя функции ложной «девятки», в то время как Мбаппе будет действовать слева, а Баркола – справа.

Текстовая трансляция матча «Барселоны» против «ПСЖ» доступна на сайте LiveResult. Первая встреча, напомним, завершилась победой каталонцев (3:2).