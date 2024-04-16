Беллингем: «Люди думают, что «Манчестер Сити» – фаворит, но мы уверены в себе»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о шансах своей команды в противостоянии с «Манчестер Сити».

Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:3. В среду «сливочным» предстоит сыграть с «горожанами» в Англии.

«В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл требл, поэтому, конечно, люди считают фаворитом именно нашего соперника, но мы – «Реал». Мы уверены в себе», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Беллингема.

Ответный поединок «Манчестер Сити» против мадридского «Реала» стартует в 22:00 по московскому времени.