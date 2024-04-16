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«Бавария» или «Арсенал»: Булыкин предположил, кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

16 Апреля 2024 • 21:32 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
Через 23 ч. 35 мин.

Экс-футболист «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» - «Арсенал».

«Арсенал» победит «Баварию» со счетом 2:1. Да, «Бавария» сейчас хороша, но все успела упустить. Поэтому в психологическом плане у «Арсенала» будет серьезное преимущество», — приводит слова Булыкина Sport24.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью – 2:2.

Ответная встреча между командами состоится завтра, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

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Бавария Арсенал Лондон Дмитрий Булыкин ещё теги

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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