«Бавария» или «Арсенал»: Булыкин предположил, кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Экс-футболист «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» - «Арсенал».

«Арсенал» победит «Баварию» со счетом 2:1. Да, «Бавария» сейчас хороша, но все успела упустить. Поэтому в психологическом плане у «Арсенала» будет серьезное преимущество», — приводит слова Булыкина Sport24.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью – 2:2.

Ответная встреча между командами состоится завтра, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.