Артета ответил, советовался ли с Хаби Алонсо по поводу «Баварии»

В среду вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Баварии». Это будет ответный четвертьфинал – первый на прошлой неделе завершился вничью со счётом 2:2. На пресс-конференции у рулевого «канониров» Микеля Артеты спросили, советовался ли он с Хаби Алонсо по поводу того, как обыграть «Баварию».

Как известно, «Байер» под руководством Хаби Алонсо за пять туров до конца чемпионата выиграл титул Бундеслиги.

«Большие поздравления Хаби и Граниту Джаке. Я очень рад за них. Я поздравил Алонсо, потому что мы друзья. Но Бундеслига и Лига чемпионов – разные турниры», - сказал Артета.