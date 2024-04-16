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«Атлетико» огласил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»

16 Апреля 2024 • 21:08 Комментировать
Боруссия Д
0:0
Атлетико М
1 2.25 X 3.65 2 3.10
1-й тайм

Сегодня, 16 апреля, «Атлетико» Мадрид встретится на выезде с дортмундской «Боруссией» в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Пресс-служба «матрасников» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Боруссией».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Витсель, Хименес, Эрмосо, Молина, Аспиликуэта, Льоренте, Коке, де Пауль, Мората, Гризманн.

Начало ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Атлетико» запланировано на 22:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

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