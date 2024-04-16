Артета высказался насчёт свиста в адрес Зинченко

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко был освистан фанатами во время своей замены в последнем матче против «Астон Виллы». На вторничной пресс-конференции комментарий на этот счёт дал рулевой лондонской команды Микель Артета. Испанец призвал болельщиков поддерживать игроков.

«Мне нравится Зинченко. Он обладает разными качествами и невероятным мужеством. Я уверен, что наши футболисты будут играть лучше, если их поддерживать», - сказал Артета журналистам.

В среду, 17 апреля, «Арсенал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первая игра между командами завершилась со счётом 2:2.