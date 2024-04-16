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Санчо, Фюллькруг и Хуммельс – в старте «Боруссии» на битву с «Атлетико»

16 Апреля 2024 • 21:02 Комментировать
Боруссия Д
...
Атлетико М
1 2.25 X 3.65 2 3.10
Через 0 ч. 46 мин.

Вечером вторника в Дортмунде местная «Боруссия» примет мадридский «Атлетико». Командам предстоит сыграть второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Состав команды хозяев выглядит следующим образом:

Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Адейеми, Брандт, Санчо, Фюллькруг.

Напомним, что первая игра, что прошла в Мадриде на прошлой неделе, окончилась победой «матрасников» со счётом 2:1.

Текстовую трансляцию битвы в Дортмунде будет проводить наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени! Параллельно сыграют «Барселона» и »ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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