Артета ответил на вопрос о состоянии Саки и Эдегора

В среду «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. На пресс-конференции перед игрой рулевой лондонской команды Микель Артета ответил на вопрос о состоянии Букайо Саки и Мартина Эдегора.

«Очевидно, что у нас было менее 48 часов на восстановление перед следующей игрой, и мы очень мало тренировались. Поэтому состояние Саки и Эдегора мы оценим завтра. Посмотрим, как они себя чувствуют», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч «Бавария» - «Арсенал» пройдёт 17 апреля. Первая игра между этими командами в Лондоне на прошлой неделе завершилась вничью – 2:2.