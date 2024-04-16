Фанаты «Барселоны» по ошибке атаковали автобус своей же команды

Во вторник вечером будут разыграны две путёвки в полуфинал Лиги чемпионов. За одну из них сразятся «Барселона» и «ПСЖ» - команды сыграют в Испании.

Перед игрой фанаты «Барселоны» захотели атаковать автобус «ПСЖ» по дороге на стадион. В него бросали бутылки и другие предметы. Но когда транспортное средство выехало из дымовой завесы, образовавшейся из-за пиротехники, выяснилось, что это автобус «Барселоны». Об инциденте рассказывает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на RAC1.

Напомним, что в первом матче «Барселона» смогла обыграть «ПСЖ» на выезде со счётом 3:2.

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