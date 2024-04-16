Левандовски и Мбаппе – в составах «Барселоны» и «ПСЖ» на битву в Лиге чемпионов

Во вторник вечером в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов сразятся «Барселона» и «ПСЖ». В первом матче каталонцы победили со счётом 3:2 на выезде, что повысило их шанс на проход дальше.

Наставник «Барселоны» Хави включил в стартовый состав таких игроков: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Педри, Гюндоган, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Люка Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Баркола, Мбаппе.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.