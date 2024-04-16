«Реал» никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде – Анчелотти дал комментарий

«Реал» ещё никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде. Чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов, мадридцам нужно прервать эту серию в среду вечером в ответном поединке. Первая игра между командами на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью со счётом 3:3. Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу статистики.

«Вы можете смотреть на статистику так, как вам хочется. Статистика создана для того, чтобы её ломать. Было много случаев, когда «Реал» где-то не выигрывал, а затем побеждал. Статистика предназначена больше для болельщиков, и её можно ломать», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.