Беллингем — о 0:4 с «Манчестер Сити»: «Нужно учиться на ошибках»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о прошлогоднем крупном поражении «сливочных» от «Манчестер Сити».

Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в полуфинале Лиги чемпионов-2022/23. В первом матче команды сыграли вничью, но в ответной встрече «горожане» разгромили соперника со счетом 4:0.

Стоит сказать, что Беллингем не принимал участия в этих играх, ведь присоединился к «Реалу» только прошлым летом.

«Я разговаривал с товарищем по команде, который участвовал в той игре, и он объяснил мне, как все прошло. Нам нужно учиться на ошибках», — заявил Беллингем Madrid Xtra.

Футболист отметил, что игроки должны все вместе помогать обороне и должны быть полностью в себе уверенны.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 по мск.