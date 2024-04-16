Беллингем: «Когда у нас с Винисиусом и Родриго всё получается, это прекрасно»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём взаимодействии на поле с Винисиусом Жуниором и Родриго.

«В целом у меня хорошие отношения со всеми футболистами. Я играю на поле рядом с Винисиусом и Родриго, и когда у нас всё получается, это прекрасно. Это скромные ребята с выдающимися качествами, к тому же они много работают. Сейчас в команде прекрасная атмосфера», - сказал Беллингем на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт 17 апреля – против «Манчестер Сити» в Англии. Это будет ответный четвертьфинал, первый завершился вничью со счётом 3:3.