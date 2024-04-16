Анчелотти поделился ожиданиями от ответной игры с «Манчестер Сити»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По мнению итальянского специалиста, поединок получится зрелищным.

«В Европе много сильных команд, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов. Наши игры против «Манчестер Сити» всегда были зрелищными. Завтра будет то же самое», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Напомним, что первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Мадриде завершился со счётом 3:3. Ответная встреча стартует на «Этихад Стэдиум» 17 апреля в 22:00 по московскому времени.