Анчелотти ответил, подготовил ли новый сюрприз для «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, стоит ли ждать сюрпризов от его команды в ответном матче с «Манчестер Сити».

Напомним, после первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 3:3, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола признался, что «Реал» его удивил.

— Завтра не будет никаких сюрпризов. Пеп может сохранять спокойствие, — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» состоится в среду, 17 апреля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.