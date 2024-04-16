Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал одного из наиболее опасных игроков «Манчестер Сити». Таковым, по словам итальянского тренера, является нападающий Эрлинг Холанн.

«Если мы говорим об отдельных футболистах, что Холанн – один из самых опасных в «Манчестер Сити». В первом матче он был не так заметен, но это не отменяет того факта, что он является одним из лучших нападающих в мире. Он всегда опасен», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» стартует 17 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.