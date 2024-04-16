Анчелотти оценил перспективы Беллингема в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

«Беллингем действительно хорош. Это современный футболист с очень сильной физической формой. Он будет одним из самых важных игроков «Реала» в будущем. Иногда мы забываем, что ему всего лишь 20 лет, и он уже фантастический футболист», - сказал Анчелотти журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Манчестер Сити» на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это будет ответный поединок – первый завершился вничью со счётом 3:3.