Анчелотти рассказал, выйдет ли Камавинга в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием об игре полузащитника команды Эдуардо Камавинга.

«Камавинга очень верит в себя. Он хорош, но, конечно, есть вещи, которые ему нужно улучшить, и он обязательно это сделает. Выйдет ли он завтра в стартовом составе? (Смеется) Да, я думаю, да», — заявил Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.

В среду, 17 апреля, «Реал» встретится на выезде с «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.