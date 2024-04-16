Беллингем объяснил, почему стал меньше забивать

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем объяснил, почему в последнее время он стал делать меньше результативных действий.

«Главное, что нарушило мой ритм, - это травма, полученная в матче с «Жироной». Это определённо повлияло на меня, ведь в начале сезона я играл в каждом матче. Теперь мне нужно поправить некоторые вещи. Я рад принимать критику в лицо, важно то, как ты на неё отреагируешь», - сказал Беллингем на пресс-конференции.

В среду, 17 апреля, «Реал» проведёт гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре мадридцы не смогли обыграть соперника на своём поле – ничья 3:3.