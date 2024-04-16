Уокер, Аке и Стоунс тренировались перед матчем с «Реалом»

Три защитника «Манчестер Сити» вернулись в строй перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».

Как утверждает City Xtra, на тренировке «горожан» присутствовали защитники Кайл Уокер, Натан Аке и Джон Стоунс, которые пропускали минувшие матчи из-за повреждений.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в среду, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 3:3.