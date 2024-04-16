Анчелотти до сих пор не решил, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити»

В среду, 17 апреля, мадридский «Реал» встретится на выезде с «Манчестер Сити».

Как утверждает Relevo, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти пока не решил, как его команда будет действовать на первых минутах выездного матча с «горожанами». Сообщается, что на тренировках «Реал» отрабатывал варианты высокого прессинга, а также закрытой игры, чтобы не давать «Манчестер Сити» много свободного пространства.

По сведениям источника, Анчелотти оба варианта считает рискованными, поэтому пока не смог выбрать план на игру.

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Напомним, первая игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.