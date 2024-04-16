Дониэлл Мален, нападающий дортмундской «Боруссии» не поможет «шмелям» в ответной битве с мадридским «Атлетико». Командам предстоит провести второй очный матч четвертьфинала Лиги чемпионов вечером 16 апреля.

По информации Ruhr Nachrichten, нидерландец не поехал в отель команды, пропустив последнюю тренировку клуба из-за проблемы с коленом. Отметим, что Мален отсутствовал в матчах с мюнхенской «Баварией» и «Штутгартом», однако в выходные смог сыграть 36 минут против гладбахской «Боруссии».

Текстовую трансляцию поединка «Боруссии» и «Атлетико» проведёт наш портал. Стартуем в 22:00 по московскому времени.