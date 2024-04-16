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Терзич: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов зависит только от нас»

16 Апреля 2024 • 17:42 Комментировать
Боруссия Д
...
Атлетико М
1 2.25 X 3.65 2 3.10
Через 3 ч. 53 мин.

Наставник «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич поделился комментарием о предстоящей игре против «Атлетико» Мадрид.

— В прошлом матче соперник заставил нас ошибаться, но сейчас все в наших руках. Выход в полуфинал зависит только от нас. Конечно, у нас опытный соперник, который не прощает ошибок, но мы готовы отреагировать на поражение в первом матче, — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Атлетико» пройдет сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по столичному времени. Наш портал проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Напомним, в первом матче «Атлетико» одолел «Боруссию» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Эдин Терзич ещё теги

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