Терзич: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов зависит только от нас»

Наставник «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич поделился комментарием о предстоящей игре против «Атлетико» Мадрид.

— В прошлом матче соперник заставил нас ошибаться, но сейчас все в наших руках. Выход в полуфинал зависит только от нас. Конечно, у нас опытный соперник, который не прощает ошибок, но мы готовы отреагировать на поражение в первом матче, — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Атлетико» пройдет сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по столичному времени. Наш портал проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Напомним, в первом матче «Атлетико» одолел «Боруссию» со счетом 2:1.