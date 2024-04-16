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Суперкомпьютер вычислил фаворита в паре «Барселона» - «ПСЖ»

16 Апреля 2024 • 17:27 Комментировать

Сегодня, 16 апреля, в Барселоне пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «ПСЖ».

Суперкомпьютер Opta считает фаворитом встречи «Барселону». Процент на победу хозяев составляет 41,6. Вероятность виктории «ПСЖ» оценивается в 33 процента ровно и ничья равна 25,3%.

В первом матче, который прошёл в Париже, сильнее оказался каталонский клуб со счётом 3:2. В составе победителей голы забивали Андреас Кристенсен и дубль оформил Рафинья. У «ПСЖ» отличились Усман Дембеле и Витинья.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» начнётся в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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