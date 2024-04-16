Бернарду Силва: «Реал» хочет отомстить нам»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала».

В первой игре против «Реала» «Манчестер Сити» добился гостевой ничьей со счётом 3:3. В среду команды проведут ответный поединок. Бернарду Силва считает, что перед новой дуэлью нет смысла вспоминать прошлый сезон.

«Это два разных сезона. В футболе никогда не бывает одинаковой игры. Я чувствую, что в этом сезоне «Реал» стал сильнее по сравнению с прошлым. Я чувствовал это во время матча на «Бернабеу». Конечно, они хотят отомстить нам за прошлогодний результат», - сказал Силва.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:0).