Бернарду Силва рассказал, чем его вдохновляют Модрич и Кроос

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва перед ответной игрой 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» высказался о Луке Модриче и Тони Кроосе.

«Модрич и Кроос определённо являются источником вдохновения и примером для подражания для меня. Они играют примерно на той же позиции, где и я. Поражает их стабильность – они выступают на таком уровне уже 15 лет, а Модрич даже дольше. Они добились многого, но продолжают двигаться вперёд и быть примером для начинающих, в том числе с точки зрения культуры. Они никогда не думают о себе – они всегда думают о команде. Это выражается в решениях, которые они принимают на поле», - сказал Бернарду на пресс-конференции.