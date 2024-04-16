Бернарду Силва: «С де Брёйне мы сильнее – в хороший день его трудно остановить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о возвращении в строй Кевина де Брёйне. Первую игру против «Реала» (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов бельгиец пропустил. Сообщалось, что де Брёйне незадолго до игры почувствовал себя плохо в связи с отравлением.

«Когда Кевин в составе, всё меняется, потому что это один из лучших игроков нашего поколения. Мы не собираемся отрицать, что с Кевином мы сильнее, чем без Кевина. Его возвращение – большой плюс. Когда у Кевина хороший день, его очень трудно остановить», - сказал Силва на пресс-конференции.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реал» проведут в среду, 17 апреля.