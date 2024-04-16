Бернарду Силва: «Мы хотим выиграть два требла подряд»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном завоевании требла второй год подряд.

«Очевидно, что это вдохновляет и мотивирует. Мы хотим создать наследие. Мы хотим выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов два года подряд. И мы хотим выиграть два требла подряд», - сказал Силва журналистам в ходе пресс-конференции во вторник.

В среду, 17 апреля, «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра между командами в Мадриде на прошлой неделе завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.