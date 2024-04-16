Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» с просьбой перед игрой с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о роли домашнего стадиона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Испанский специалист призвал фанатов помочь команде.

«Мы чувствуем себя комфортно, но нам нужна правильная энергия. Я думаю, что болельщики на нашем стадионе нам помогут. Нам нужно много шума, нужна их поддержка, особенно в плохие моменты. Матч состоит из 90 минут, и бывают моменты, когда тебе приходится страдать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В первой игре между «Реалом» и «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья со счётом 3:3.