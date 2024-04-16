Гвардиола: Нехорошо думать, что мы уже прошли «Реал»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, находится ли его команда под давлением перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Напомним, что в первой игре команды разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу» – 3:3.

«Надеюсь, что команда не испытывает лишнего давления. Но нам нужно такое давление, при котором мы не хотели бы проиграть. Если подумать, что мы уже прошли дальше, это нехорошо. Нам нужно сохранять голод, чтобы выступать против таких команд. Нам нужно сыграть лучше, чем в первом матче», - сказал Гвардиола в ходе вторничной пресс-конференции.