Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли защитник Кайл Уокер сыграть против «Реала» с первых минут в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я посмотрю на тренировке. Он уже провёл одну или две тренировки. Он чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении. Я не знаю, сможет он выйти с первых минут или сможет выйти со скамейки. Но он будет завтра с нами. Это отличная новость, потому что он наш капитан. И он как никто другой знает, как обороняться против таких игроков, как Винисиус Жуниор, Неймар и Килиан Мбаппе», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют 17 апреля. На прошлой неделе в Мадриде команды сыграли вничью – 3:3.