Гвардиола: «Лучше играть по средам и субботам, чем не выступать в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал жаловаться на напряжённый график в преддверии ответного матча против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я привык к давлению. Лучше играть по средам и субботам, чем не выступать в Лиге чемпионов. Я не буду жаловаться на это. Нам хотелось бы иметь больше дней на подготовку, но такова ситуация. 24 часа в сутки – это много, поэтому вы можете найти способы подготовиться, и есть люди, которые могут с этим помочь. Важно принимать правильные решения», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» будет принимать «Реал» в среду, 17 апреля. Первая игра в Мадриде завершилась со счётом 3:3.