Гвардиола дал оценку Беллингему

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» высказался о Джуде Беллингеме.

«С самого начала его влияние было существенным с точки зрения голов и многих других вещей. В своём возрасте он без проблем справляется с давлением. Я думал, что у него хороший менталитет, он исключительный футболист. Завтра мы должны контролировать его и следить за его действиями», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пресс-конференции.

В первом матче против «Реала» «Манчестер Сити» добился гостевой ничьей со счётом 3:3. Ответный поединок пройдёт в среду, 17 апреля.