Гвардиола рассказал, когда сможет подумать о втором подряд требле «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт возможности выиграть требл второй год подряд.

«Мы далеки от этих гипотетических мечтаний. Если мы дойдём до финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов, а в АПЛ будем лидировать за два-три тура до финиша, тогда я смогу об этом подумать.

Вы видите, насколько силён «Челси» [соперник «Манчестер Сити» в ½ финала Кубка Англии], и какая плотность в таблице Премьер-лиги. В прошлом сезоне я начал думать о требле только после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Для меня успех этого сезона заключается уже в том, что за четыре-пять недель до финиша мы ещё претендуем на требл», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.