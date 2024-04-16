Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Гвардиола в ходе пресс-конференции напомнил о том, что по ходу своей карьеры он много раз пересекался с «Реалом» и проигрывал этой команде. Рулевой «горожан» сообщил, что сделает, если его команда уступит в среду.

«Если «Реал» меня обыграет, как это случалось ранее много раз, то я поздравлю их с победой и пожелаю им всего наилучшего», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Реал». Первая игра в Мадриде завершилась со счётом 3:3.