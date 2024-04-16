Гвардиола: «Я не боюсь «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Реала» сообщил о том, что он не боится мадридскую команду.

«Боюсь ли я «Реал»? Нет, я их не боюсь. Но я их очень уважаю. Я встречался с ними много раз. Если я скажу, что боюсь их, это не будет правдой.

Есть соперничество. Вы хотите победить их и преуспеть – иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Я хочу, чтобы мы сыграли настолько хорошо, насколько можем. Нам нужно быть самими собой. Если мы не сможем быть такими, то не важно, кто перед нами», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют 17 апреля. В первом матче команды разошлись миром – 3:3.