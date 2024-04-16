Тухель: «Мы хотим помочь Бундеслиге получить пятую путёвку в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что команда хочет пройти «Арсенал» и помочь Бундеслиге получить пятый билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Конечно, мы хотим помочь Бундеслиге получить пятую путёвку в Лигу чемпионов. Будет тяжело, но у нас есть шанс пройти дальше.

Премьер-лига – самая сложная лига в мире. Мы хотим быть конкурентоспособными, чтобы бороться с ними. Завтра мы сыграем против одной из сильнейших команд АПЛ. Мы должны проявить себя и с нетерпением ждём этого. Но это не дуэль Бундеслиги против Премьер-лиги – это дуэль «Баварии» против «Арсенала», - сказал Тухель на пресс-конференции.