Кейн: «Люди всегда ожидают от меня высочайших результатов»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями по поводу ожиданий от его выступлений.

«Где бы я ни был, люди всегда ожидают от меня высочайших результатов и того, что я проявлю свои лидерские качества. Я всегда стараюсь показывать свой лучший футбол. Хочу помочь команде завтра. Мы готовы», - сказал Кейн журналистам на вторничной пресс-конференции.

В среду, 17 апреля, «Бавария» будет принимать «Арсенал» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре в Лондоне команды не смогли выявить сильнейшего – 2:2.

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