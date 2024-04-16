Тухель оценил шансы «Баварии» и «Арсенала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». В первой игре команды сыграли со счётом 2:2 в Лондоне.

«Давит ли на нас необходимость обязательного прохода дальше? Необходимость обязательного прохода – неправильная фраза. Она игнорирует тот факт, что мы играем против «Арсенала». Это игра с шансами 50 на 50. Конечно, мы хотим выйти в полуфинал после долгого перерыва. Конечно, победа в Лиге чемпионов приносит радость всем клубам. Конечно, мы плохо выступили в чемпионате и Кубке, но нам не нужно было это, чтобы быть полностью мотивированными завтра», - сказал Тухель журналистам.

Матч «Бавария» - «Арсенал» стартует 17 апреля в 22:00 по московскому времени.