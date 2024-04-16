Кейн: Благодаря нашим болельщикам мы будем играть ещё лучше, чем в первом матче с «Арсеналом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об ответной игре Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

— В первом матче мы очень хорошо защищались и мешали сопернику создавать моменты. Завтра мы будем играть перед своей публикой. Благодаря энергии наших болельщиков мы будем играть еще лучше, — цитирует Кейна пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» завершилась со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 по мск.

В текущем сезоне 30-летний Кейн принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 39 мячей и записал на свой счет 12 результативных передач.