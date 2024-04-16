Тухель назвал главное преимущество «Баварии» над «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об опыте своей команды в Лиге чемпионов.

— У нас есть небольшое преимущество в этом плане над «Арсеналом». Но чтобы это стало решающим преимуществом, нужна максимальная самоотдача. Мы готовы продемонстрировать это на поле, — приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенцев.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» пройдет в среду, 17 апреля. Начало матча запланировано на 22:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Напомним, первый поединок между командами завершился вничью – 2:2.