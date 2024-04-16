Тухель: «Арсенал» играет в привлекательный футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Арсенала».

— Они играют в очень привлекательном стиле на самом высоком уровне. Мы хорошо справились с их игрой в первом матче. Но сейчас нам нужно повторить это снова. Мы надеемся, что домашнее поле станет решающим фактором, — цитирует Тухеля пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» завершился вничью со счетом 2:2. Ответная игра пройдет уже завтра, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по столичному времени.